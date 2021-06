FS Italiane: sottoscritta la nuova Sustainability Linked Facility di 2,5 mld di euro

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – FS ha stipulato oggi, con un sindacato di sei istituzioni finanziarie, la nuova linea di credito committed e revolving, di ammontare pari a 2,5 miliardi di Euro e durata triennale, l’operazione finanziaria più grande di sempre per il Gruppo.

La linea, sottoscritta con FS Holding da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa depositi e prestiti, Credit Agricole CIB, CaixaBank e Banca Popolare di Sondrio, è il primo prodotto Sustainability Linked del Gruppo FS Italiane, grazie alla previsione contrattuale di meccanismi di revisione del margine e della commitment fee al raggiungimento di target relativi a quattro Key Performance Indicator che fotografano l’impegno del Gruppo su molteplici temi in ambito ESG.

