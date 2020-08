Fs italiane: resta il distanziamento a bordo dei treni AV e a media e lunga percorrenza

(FERPRESS) – Roma, 3 AGO – Resta sulle Frecce e gli Intercity il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia, su ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha infatti sospeso l’applicazione delle misure previste dal DPCM dello scorso 14 luglio che, in presenza di condizioni espressamente stabilite, prevedeva la deroga al distanziamento sociale a bordo dei treni AV e a media e lunga percorrenza.

