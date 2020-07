FS Italiane: nuovi nomi nella struttura di comunicazione. Entrano Stefano Soprani e Olivia Tassara

(FERPRESS) – Roma, 2 LUG – Stefano Soprani é da ieri, primo luglio, il nuovo Capo ufficio stampa del gruppo FS italiane. Nella struttura di comunicazione, guidata da Angelo Bonerba, entra anche (in arrivo da Sky) Olivia Tassara.

Soprani negli ultimi anni é stato responsabile della comunicazione di Infocamere, ma ancor prima ha lavorato per molto tempo in AnsaldoBreda, in Finmeccanica, in Aeroporti di Roma, in Philip Morris.

Stefano Biserni assume la responsabilità di un nuovo servizio per la comunicazione della Sostenibilitá.

Questa é l’intera squadra di comunicazione, relazioni pubbliche, cerimoniale e digital del gruppo, a cui si aggiungono i comunicatori regionali e i responsabili della comunicazione delle societá controllate.

Stefano Biserni – External Communication for Sustainability

Stefano Soprani – Group Media Relations

Marco Mancini – Editorial Activities

Tiziana Prisco – Digital Communication

Stephan Albrechtskirchinger – International Communication

Elena Tondini – Brand Image and Social Policies

Fabrizia Fuscagni – Advertising

Stefano Imbruglia – Territorial External Communication

Olivia Tassara – Public Relations

Tamara Romay – Ceremonial

A Olivia Tassara e Stefano Soprani i migliori auguri di buon lavoro da Ferpress. Buona fortuna a Stefano Biserni, che dovrá riempire di contenuti un nuovo incarico, quello della comunicazione di un Gruppo che sulla Sostenibilitá può dare al Paese un grandissimo contributo.

