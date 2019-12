(FERPRESS) – Roma, 20 DIC – FS Italiane ha finalizzato con Eurofima una nuova emissione obbligazionaria in private placement. Sottoscritti titoli obbligazionari FS per 200 milioni di euro a tasso variabile. Durata pari a 15 anni. I proventi saranno utilizzati per finanziare il trasporto regionale di Trenitalia.

Pubblicato da COM il: 20/12/2019 h 08:56 - Riproduzione riservata