FS Italiane: chi è Paola Schwizer nominata oggi consigliere di amministrazione

(FERPRESS) – Roma, 6 AGO – Chi è Paola Gina Maria Schwizer nominata oggi consigliere di amministrazione di Ferrovie dello Stato Spa.

Dal 2003, è professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all’Università di Parma e titolare del corso “Risk management and value creation in banks” per la laurea magistrale in Finanza e Risk Management e di E-banking, dove, dal 2018, ha assunto il ruolo di Vicepresidente del Consiglio del succitato Corso di Laurea.

Dal 1990, è Affiliate Professor alla SDA Bocconi School of Management di Milano, Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. È manager di corsi su Management Skills Development nel settore Bancario e Finanziario.

Ricopre inoltre molteplici incarichi di carattere scientifico in Università italiane ed estere ed è autore di numerose pubblicazioni.

Dal 2016, si occupa di Monitoring Trustee per conto della Commissione Europea su UBI Banca nell’ambito della risoluzione di Banca delle Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti. Dal 2010, è consulente tecnico di parte nell’ambito di cause civili e penali. In quest’ambito, si occupa prevalentemente di consulenza in materia di internal auditing, controlli interni e compliance. È inoltre membro di Organismi di Vigilanza 231.

Ricopre numerosi incarichi in Organi di Amministrazione e Controllo, tra i quali, sindaco effettivo di Crescita SPAC e, a seguito della business combination, di Cellularline (Società quotata nel Segmento STAR); amministratore indipendente di Servizi Italia Spa (Società quotata nel Segmento STAR), nonché Lead Independent Director, membro del Comitato Controlli e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di amministratore indipendente di Credito Emiliano Spa (Società quotata nel Segmento MTA), nonché presidente del Comitato Rischi di Gruppo, membro del Comitato per le Remunerazioni, membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti (Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), nonché di membro del Comitato di Sorveglianza di IGM SGR in liquidazione coatta amministrativa, su nomina della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano.

