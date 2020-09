FS italiane: Battisti, Covid ci porta a ridisegnare un modello di sviluppo più incentrato sulla persona che sulla massimizzazione dei profitti

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Nella discontinuità dobbiamo cogliere l’opportunità di creare un nuovo mondo. Così Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato nel dibattito, svoltosi lo scorso weekend, su La trasformazione dei mercati e ospitato ad Assisi nella manifestazione “Il Cortile di Francesco”, sottolineando che dalla crisi coronavirus “esce la necessità di ridisegnare un modello di sviluppo più incentrato sulla persona che sulla massimizzazione dei profitti”.

