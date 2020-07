FS Italiane al secondo posto della classifica Integrated Governance Index che fotografa il progresso nella governance della sostenibilità

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Per la prima volta il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha preso parte all’Integrated Governance Index (IGI) di ET.group, progetto sviluppato dalla società ETicaNews. Sono state 74 le principali aziende italiane, di cui 58 quotate, a partecipare all’edizione 2020 della ESG Business Conference, svoltasi quest’anno online, nel corso della quale sono stati presentati i risultati dell’Index.

