FS Italiane aderisce alla Global Reporting Initiative Community

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Ferrovie dello Stato Italiane ha aderito alla GRI (Global Reporting Initiative) Community. A livello mondiale, è la prima società del settore ferroviario ad aderire all’organizzazione internazionale indipendente che supporta aziende e governi nella comprensione dei propri impatti di sostenibilità.

