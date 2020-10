FS con Italferr continua l’espansione all’estero. Al lavoro per migliorare sicurezza e prestazioni della metro del Cairo

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Continua l’espansione internazionale del Gruppo FS Italiane e l’esportazione di know-how all’estero. La controllata Italferr, in partnership con la società EHAF (prima società di ingegneria egiziana e una delle prime 100 al mondo), si è aggiudicata in Egitto il contratto per le attività di verifica del progetto di ammodernamento e potenziamento tecnologico della metropolitana linea 1 del Cairo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/10/2020 h 09:39 - Riproduzione riservata