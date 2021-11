Frost & Sullivan conferisce a Webfleet Solutions il premio di Azienda Europea dell’Anno 2021 per la Telematica delle Flotte

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – Sulla base della sua recente analisi del mercato della telematica delle flotte, Frost & Sullivan ha attribuito a Webfleet Solutions – a Bridgestone Company, il premio European Fleet Telematics Company of the Year per l’anno 2021.

Il panel di esperti ha elogiato Webfleet Solutions per la sua forte posizione di leadership e per i suoi prodotti, soluzioni e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei clienti, in continua evoluzione. In particolare, sono state evidenziate le soluzioni più avanzate e recenti dell’azienda, implementate su WEBFLEET, la sua piattaforma di servizi telematici: WEBFLEET Video, una soluzione di video telematica completamente integrata e WEBFLEET Electric Vehicle Solutions, che supporta il percorso di elettrificazione delle flotte commerciali.

Pubblicato da COM il: 3/11/2021 h 11:25