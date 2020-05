Frosinone: presentato il marchio del Consorzio Frosinone Alta Velocità

(FERPRESS) – Frosinone, 26 MAG – Il Comune di Frosinone, su iniziativa del sindaco, Nicola Ottaviani, ha messo a punto il logo del “Consorzio Frosinone Alta Velocità”, la startup di tipo associativo che si propone di valorizzare immediatamente le molteplici opportunità scaturenti dalla partenza e dall’arrivo dei primi treni ad alta velocità dalla stazione di Frosinone, prevista nella prossima estate.

