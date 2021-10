Friuli Venezia Giulia: sicurezza stradale è vantaggio per cittadini e imprese

(FERPRESS) – Trieste, 14 OTT – La sicurezza stradale è frutto di un’alleanza tra istituzioni. L’Amministrazione regionale ha investito risorse rilevanti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti e continuerà a farlo sia per quanto riguarda gli assi viari principali sia, attraverso i Comuni, quelli minori. Investire sulle infrastrutture significa rendere più agevole la circolazione e favorire il transito delle merci, ma anche aumentare i livelli di sicurezza per tutti i cittadini.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/10/2021 h 14:56 - Riproduzione riservata