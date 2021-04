Friuli Venezia Giulia: Rosolen, bene accordo mareFVG-ENEA Tech per nuove tecnologie

(FERPRESS) – Trieste, 8 APR – Sviluppare e promuovere nuove competenze e innovazioni tecnologiche applicate al settore della cantieristica navale e nautica, con l’obiettivo di aumentare il livello di competitività delle imprese e delle start up e contribuire a proiettare i servizi per la navigazione e per il diportismo nautico verso nuove frontiere di specializzazione. Sono alcuni dei punti principali dell’accordo quadro sottoscritto dal Maritime Technology Cluster FVG (mareFVG)e da Fondazione ENEA Tech.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/4/2021 h 11:40 - Riproduzione riservata