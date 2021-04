Friuli Venezia Giulia: Riccardi, confermato supporto sistema Tpl per rientro a scuola

(FERPRESS) – Palmanova, 8 APR – “La Regione continuerà a fornire, come avvenuto negli scorsi mesi, la propria assistenza alle istituzioni e alle realtà operanti nel campo del trasporto pubblico locale per garantire il rientro a scuola in sicurezza dei ragazzi degli ultimi due anni delle medie e di quelli delle superiori, quando l’andamento dell’epidemia lo permetterà”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/4/2021 h 13:28 - Riproduzione riservata