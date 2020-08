Friuli Venezia Giulia: Regione persegue ciclabilità e trasporto sostenibili

(FERPRESS) – Trieste, 24 AGO – Ciclabilità e trasporto pubblico in chiave sostenibile. Sono stati questi i temi trattati nel primo incontro tecnico online dedicato alla mobilità sostenibile con i rappresentanti del movimento Fridays For Future (Fff), di Arpa Fvg, del mondo accademico e gli assessori regionali alla Difesa dell’ambiente e alle Infrastrutture e territorio che hanno informato sulle iniziative poste in essere per una regione dalla mobilità sempre più green.

Pubblicato da COM il: 24/8/2020 h 13:26 - Riproduzione riservata