Friuli Venezia Giulia: Pizzimenti, studio attento su mitigazione acustica dell’A28

(FERPRESS) -Udine, 11 MAR – L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, nel rispondere a un’interrogazione in Consiglio regionale in merito al risanamento acustico sulla A28, ha colto l’occasione per ribadire che “il dimensionamento delle opere previste, così com’era riportato nel Piano di contenimento e abbattimento del rumore (Pcar) predisposto nel 2007 dalla società concessionaria Autovie Venete,

era frutto di uno studio preliminare finalizzato esclusivamente alla definizione delle priorità di intervento, alla

pianificazione delle opere e alla definizione del piano finanziario di Autovie”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/3/2021 h 13:19 - Riproduzione riservata