Friuli Venezia Giulia: Pizzimenti, stazione Palazzolo nel monitoraggio dei servizi Tpl

(FERPRESS) – Trieste, 19 MAG – “La stazione ferroviaria di Palazzolo dello Stella va considerata nel complesso del sistema di trasporto pubblico locale, valorizzando e utilizzando al meglio delle sue possibilità i collegamenti più adeguati in risposta alle necessità di mobilità degli abitanti. Una valutazione sulla sua eventuale riapertura sarà possibile alla luce de dati che saranno raccolti nel contesto del nuovo sistema di monitoraggio del Tpl e con il confronto costante con il territorio”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it