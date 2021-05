Friuli Venezia Giulia: Pizzimenti, ok motrici ferroviarie a idrogeno per TPL come previsto dal Pnrr

(FERPRESS) – Udine, 19 MAG – “L’utilizzo dell’idrogeno per alimentare le motrici ferroviarie nel sistema del trasporto pubblico locale di competenza della Regione costituisce uno degli elementi di novità previsti dal Pnrr, che per lo sviluppo di questa modalità di mobilità prevede risorse significative, correlate con la “Strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra” definita dalla Commissione Europea. In quest’ottica la Regione ha avviato un percorso per definire un programma di rinnovo evolutivo del parco veicolare del trasporto pubblico locale e ha predisposto alcune proposte di intervento per diffondere l’utilizzo dell’idrogeno nella mobilità su gomma come su rotaia”.

