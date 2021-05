Friuli Venezia Giulia: Pizzimenti, mitigati disagi al cantiere Rfi a Cervignano

(FERPRESS) – Trieste, 19 MAG – Si concluderanno entro la fine di giugno i lavori che Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta effettuando lungo la linea nello scalo di Scodovacca; nel frattempo la ditta appaltatrice dei lavori ha messo a punto dei sistemi di protezione per ridurre i disagi provocati dal rumore delle lavorazioni e segnalati più volte nelle scorse settimane dai cittadini residenti nell’area est del comune di Cervignano del Friuli.

