Friuli Venezia Giulia: Pizzimenti, flessibilità servizi TPL risponde a richieste territorio

(FERPRESS) – Udine, 17 FEB – La flessibilità dei servizi di trasporto pubblico locale e la conseguente possibilità per la società Tpl Fvg scarl di rimodulare le linee di collegamento risponde ad esigenze espresse dal territorio.

Questo in sintesi il concetto che l’assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, ha espresso oggi in Consiglio regionale rispondendo ad un’interrogazione sui servizi aggiuntivi previsti dal contratto di Tpl regionale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it