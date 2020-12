Friuli Venezia Giulia: Pizzimenti, disservizi ferroviari causati da maltempo

(FERPRESS) – Trieste, 10 DIC – L’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio del FVG, Graziano Pizzimenti, è intervenuto in via telematica,

in Consiglio regionale, in merito ai ritardi e alle cancellazioni

di alcune corse dei treni che hanno causato disagi ai pendolari

trasportati quotidianamente per motivi lavoro o di studio. Tali

inconvenienti, quest’anno sono stati perlopiù causati da frane e

da fenomeni metereologici.

Pubblicato da COM il: 10/12/2020 h 13:09 - Riproduzione riservata