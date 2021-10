Friuli Venezia Giulia: PD e M5S su green pass, evitare blocco attività porto di Trieste

(FERPRESS) – Trieste, 13 OTT – “Il rischio di blocco delle attività del porto di Trieste va assolutamente scongiurato. L’appello va in primis ai lavoratori affinché comprendano le necessità di garantire sia gli standard di sicurezza previsti e quindi la necessità di green pass, sia, nondimeno, il lavoro e di riflesso l’economia non solo di una città, ma dell’intero territorio regionale. Le istituzioni e il Consiglio regionale hanno il dovere di cercare fino all’ultimo una soluzione, anche attraverso un confronto formale tra tutte le parti coinvolte”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it