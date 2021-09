Friuli Venezia Giulia: nuovo collegamento intermodale tra Interporto Pordenone e porto di Trieste

(FERPRESS) – Trieste, 23 SET – Al via oggi il nuovo collegamento ferroviario dedicato al traffico di contenitori tra il terminal intermodale dell’Interporto-Centro ingrosso di Pordenone e il Terminal container del porto di Trieste.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle infrastrutture e territorio, evidenziando come il servizio arricchisca il network intermodale del Friuli Venezia Giulia e consolidi la connettività con le aree produttive industriali del pordenonese per le quali l’Interporto-Centro ingrosso svolge il ruolo di polo di aggregazione con il sistema portuale della regione, insieme a tutti gli altri hub intermodali, tra cui Cervignano e gli interporti di Trieste e Gorizia.

