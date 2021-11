Friuli Venezia Giulia: Moretuzzo (Patto) su ovovia Trieste, 49 mln per opera inutile

(FERPRESS) – Trieste, 5 NOV – “Lo stanziamento di quasi 49 milioni di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di un’ovovia dal porto all’altopiano del Carso è un insulto al buon senso e un pessimo segnale per chi spera che il Pnrr possa essere una reale occasione di cambiamento verso una vera transizione ecologica e un altro modello di sviluppo”.

Lo rimarca in una nota il capogruppo del Patto per l’Autonomia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo, prendendo la parola in merito “al finanziamento

dell’opera a Trieste con i soldi del Pnrr”. “In occasione delle molteplici occasioni di confronto in Consiglio regionale sulla cosiddetta Terza Ripartenza della Regione con i fondi del Next Generation Eu e del Piano statale – continua la nota – abbiamo denunciato più volte il rischio di una destinazione delle risorse stabilita con logiche vecchie e contrarie alla necessità di voltare davvero pagina. Ora ci troviamo di fronte a un caso eclatante di come questo rischio si stia concretizzando: il progetto dell’ovovia a Trieste è costosissimo e dannoso, totalmente inutile per affrontare in modo

serio i nodi della mobilità sostenibile in città”.

