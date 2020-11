Friuli Venezia Giulia: Moretti (Pd), 18 mln da Governo per rinnovi contratto TPL

(FERPRESS) – Trieste, 6 NOV – “In un periodo caratterizzato da una

forte difficoltà per l’intero comparto, trascurato dalla Giunta regionale, il Governo centrale ha invece stanziato importanti risorse che le aziende del Trasporto pubblico locale (Tpl) aspettavano da anni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it