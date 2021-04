Friuli Venezia Giulia: Dal Zovo (M5S), Regione agisca per Italo a Trieste Airport

(FERPRESS) – Trieste, 28 APR – “Appare davvero paradossale il fatto che l’assessore regionale ai Trasporti fosse completamente all’oscuro sulle scelte di Ntv riguardo le fermate del treno Italo Trieste-Napoli. Tanto più che il presidente Massimiliano Fedriga ne era a conoscenza”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, annunciando di aver presentato un’interrogazione all’assessore Graziano Pizzimenti sulla mancata fermata alla stazione di Trieste Airport.

