Friuli Venezia Giulia: Dal Zovo (M5S), no al Piano industriale per l’aeroporto di Gorizia

(FERPRESS) – Trieste, 18 DIC – “Se Comune e Consortile aprono le porte al piano anglo-americano, noi invece le chiudiamo e le spranghiamo pure”. Lo afferma la capogruppo del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, in merito agli annunciati progetti per l’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it