Friuli Venezia Giulia: Bini in II Commissione, ZLS per il Porto e sviluppo impianti a idrogeno

(FERPRESS) – Trieste, 14 APR – La creazione di una Zona logistica semplificata (Zls) è uno degli interventi strategici per il futuro della regione. Lo ha detto Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive, nella sua relazione ai consiglieri della II Commissione sulle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it