Freight Leaders Council: Massimo Marciani confermato presidente per triennio 2022-2024

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – Sarà di nuovo Massimo Marciani il presidente del Freight Leaders Council per il triennio 2022-2024. Marciani, fondatore della Fit Consulting, è stato confermato alla direzione del FLC con voto unanime dell’Assemblea dei soci, tenutasi a Roma il 13 dicembre 2012. Eletti vicepresidenti Giuseppe Acquaro (Terminali Italia) e Valentina Tundo (Chep).

Un voto, quello dell’Assemblea, che vuole dare continuità al lavoro che Marciani ha svolto negli ultimi tre anni, corrispondenti al suo primo mandato come presidente. Tre anni difficili, gli ultimi due sono stati fortemente segnati dalla pandemia, durante i quali il Freight Leaders Council, libera associazione privata, apartitica e senza scopi di lucro tra aziende attive in ogni fase della supply chain, ha trovato le energie e le giuste linee guida per continuare a svolgere il suo ruolo, contribuendo allo sviluppo e alla competitività di una logistica sostenibile.

Pubblicato da COM il: 15/12/2021 h 10:10 - Riproduzione riservata