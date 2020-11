Freight Leaders Council: Marciani, logistica decisiva per l’economia. Sia sempre più green, digitale e sostenibile socialmente

(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – Dare valore alla logistica attraverso un impegno serio di tutta la filiera verso la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione dei processi e l’innalzamento dei requisiti delle aziende in termini legalità e trasparenza. È questo il messaggio lanciato oggi da Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council intervenendo al Forum Internazionale “Il Gnl nel corridoio euro-mediterraneo” nella sezione dedicata al “Gnl tra terra e mare”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it