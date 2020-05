Marciani: (Freight Leaders Council), digitalizzare, sburocratizzare e potenziare le infrastrutture

(FERPRESS) – Roma, 8 MAG – “Nel settore ferroviario, come nella logistica tutta, serve agire con convinzione per favorire digitalizzazione e sburocratizzazione. Il Governo potrebbe prendere in considerazione e sostenere misure che vanno in questa direzione, anche utilizzando le forme di incentivo per il settore che ci sono già: l’obiettivo deve essere quello di rendere più conveniente questo segmento della logistica, creando stimoli economici per potenziare le connessioni delle infrastrutture”.

Lo sostiene Massimo Marciani (Freight Leaders Council), intervistato da Mobility Magazine sul tema della crisi in atto e sulle misure da metter in campo nel settore ferroviario.

Pubblicato da RED il: 8/5/2020 h 12:45 - Riproduzione riservata