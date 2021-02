FREE NOW stanzia 1 mln per rimborso delle corse taxi effettuate da e per i centri di vaccinazione Covid-19 in tutta Europa

(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – FREE NOW è la prima piattaforma di mobilità a supportare i propri passeggeri di tutta Europa che si recano in taxi presso i centri per la vaccinazione contro il Covid-19. L’App multi-service leader a livello europeo ha per questo deciso di stanziare 1 milione di euro, di cui beneficerà anche l’Italia, per rimborsare le corse da e per i centri vaccinali e accompagnare i passeggeri in totale sicurezza.

