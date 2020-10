Free Now: sanzione dell’AGCM ai radiotaxi napoletani per intesa restrittiva della concorrenza

(FERPRESS) – Milano, 13 OTT – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, a seguito delle segnalazioni delle società FREE NOW (all’epoca mytaxi) e DigiTaxi S.r.l., quattro imprese di gestione del servizio radiotaxi a Napoli – Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l., Radio Taxi Partenope S.c. a r.l. e Desa Radiotaxi S.r.l.s (La 570) – per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza finalizzata ad ostacolare l’ingresso di operatori concorrenti nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Napoli.

Pubblicato da COM il: 13/10/2020 h 10:26 - Riproduzione riservata