FREE NOW lancia a Roma l’opzione di viaggio Taxi School per facilitare la mobilità di docenti e personale ATA

(FERPRESS) – Roma, 18 FEB – FREE NOW, la piattaforma di mobilità multi-servizio leader in Europa, lancia oggi la nuova opzione di viaggio Taxi School dedicata alla città di Roma. L’azienda tech prende dunque parte all’iniziativa della Regione Lazio “School Ride Lazio”, finalizzata al rimborso delle corse taxi per i docenti scolastici e per il personale ATA e si distingue così, ancora una volta, come promotrice di principi di responsabilità sociale sostenendo due delle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria.

“Siamo molto orgogliosi di prendere parte a questa iniziativa di Regione Lazio.” – dichiara Andrea Galla, Country Manager di FREE NOW Italia – “Ancor più in questo momento di ripresa delle attività e ricostruzione di una nuova normalità, è per noi di fondamentale priorità fornire un servizio sicuro, oltre che di qualità, a tutti gli insegnati e al personale ATA che ogni giorno raggiungono gli Istituti pubblici di Roma per svolgere il proprio lavoro. Un modo per sostenere anche l’operato dei tassisti romani, piegati dalla forte crisi del settore, i quali grazie a questo progetto potranno contare su qualche corsa in più”.

La Regione Lazio, infatti, ha stanziato 4.172.798,36 milioni di euro per facilitare la mobilità di insegnanti e personale ATA, i quali potranno recarsi al lavoro in totale sicurezza utilizzando due Voucher Taxi al giorno, 10 voucher in totale per persona, per un importo massimo di 12,50€ per corsa. Per partecipare al progetto di Regione Lazio, sia il docente/personale Ata che il tassista dovranno registrarsi alla WebApp schoolridelazio.astralspa.it. In seguito, il passeggero potrà richiedere il servizio taxi tramite l’opzione Taxi School sull’App FREE NOW e, a fine corsa, mostrerà sul suo smartphone il QR code del voucher, precedentemente attivato sulla WebApp, all’operatore taxi che scalerà l’importo di 12,50€ dal costo totale della corsa appena conclusa.

E’ possibile utilizzare un solo voucher per corsa, per un massimo di due voucher al giorno e un totale di 10 voucher per persona. L’importo del voucher non è frazionabile. Ogni mese Astral S.p.A., gestore della procedura, emetterà un bonifico a favore del tassista con l’importo totale dei Voucher ricevuti, sull’iban inserito in fase di registrazione.

Pubblicato da COM il: 18/2/2021 h 11:27 - Riproduzione riservata