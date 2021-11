FREE NOW integra in app i servizi di micromobilità di Dott in cinque Paesi europei

(FERPRESS) – Milano, 3 NOV – FREE NOW, piattaforma di mobilità multimodale leader in Europa e Dott, azienda europea di micromobilità condivisa, annunciano oggi, in occasione del Web Summit 2021, la creazione di una partnership internazionale, attiva in cinque Paesi europei.

Molto presto infatti i monopattini Dott potranno essere noleggiati attraverso l’app FREE NOW. Inoltre, in futuro, potrebbero essere integrati anche altri veicoli come le nuove biciclette elettriche di Dott, consentendo agli utenti di scegliere il mezzo di trasporto sostenibile preferito tra quelli a disposizione, attraverso un’unica app.

