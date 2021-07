FREE NOW è la prima piattaforma di mobilità ad integrare le previsioni meteo locali in app

(FERPRESS) – Milano, 26 LUG – FREE NOW, la piattaforma di multi-mobilità leader in Europa, annuncia l’integrazione in app delle informazioni meteorologiche locali. Grazie a questa integrazione, FREE NOW potrà offrire ai propri utenti raccomandazioni personalizzate e smart, consigliando l’opzione di viaggio più adeguata in base alle previsioni meteo.

Il progetto pilota ha preso il via in Germania grazie alla collaborazione con l’European Mobility Data Space e il Servizio Meteorologico Nazionale tedesco e l’integrazione sarà presto disponibile entro la fine dell’anno anche negli altri Paesi dove sono presenti i servizi FREE NOW; In l’Italia l’arrivo è previsto a settembre.

