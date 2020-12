Free Now: bene Consiglio di Stato che, anche a Roma, apre il settore del dispacciamento dei servizi taxi alla libera concorrenza

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – Come già avvenuto a giugno in merito ai radiotaxi milanesi, con la sentenza N. 7991/2020 del 14 dicembre, il Consiglio di Stato conferma definitivamente l’illiceità, già accertata dall’Antitrust su segnalazione di FREE NOW (allora mytaxi), delle clausole di esclusiva presenti negli statuti dei principali radiotaxi di Roma, i quali avevano così precluso ai propri iscritti l’uso di applicazioni digitali indipendenti ed aperte, come appunto FREE NOW.

Pubblicato da COM il: 18/12/2020 h 12:23 - Riproduzione riservata