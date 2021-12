Frecciarossa Parigi-Lione-Milano: domani l’esordio. Disponibile in diretta la cronaca del primo viaggio

(FERPRESS) – Milano, 17 DIC – Domani mattina, 18 dicembre, partirà il primo Frecciarossa 1000 da Parigi in direzione Milano. Viceversa un convoglio gemello oltrepasserà i confini nazionali alla volta di Parigi. Sarà un giorno da ricordare, quello del primo servizio commerciale oltralpe del treno ad alta velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

