Frecciarossa arriva in Francia e offre quattro livelli di servizio. Comfort per tutti i tipi di pubblico e per tutte le tasche

(FERPRESS) – Roma, 13 DIC – Il Frecciarossa varca le Alpi e raggiunge Lione e Parigi, esportando l’esperienza dell’Alta Velocità targata Trenitalia e Ferrovie dello Stato Italiane in Francia. Una tappa storica nell’evoluzione del mercato ferroviario europeo. Prima corsa la mattina del 18 dicembre in partenza da Parigi alle 7.26 direzione Milano e dal capoluogo lombardo verso la capitale francese alle 6.25, altre due corse nel pomeriggio.

Pubblicato da COM il: 13/12/2021 h 08:55