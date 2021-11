Frecciabianca sbarca in Sicilia. Cancelleri, è un treno a mercato, è un investimento che Trenitalia sta facendo per il settore regionale

(FERPRESS) – Catania, 8 NOV – “La regione un servizio del genere non lo ha mai visto fino ad oggi. Stiamo parlando di una grande rivoluzione? No. Rimaniamo con i piedi per terra. Questo è il primo gradino di una scala che cominciamo a salire però la saliamo consapevoli di andare verso la direzione di un diritto che finalmente si sta cominciando ad affermare”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 8/11/2021 h 15:32 - Riproduzione riservata