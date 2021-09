Francia: Railcoop ottiene la licenza di impresa ferroviaria. A giugno 2022 primo servizio passeggeri

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Railcoop ha ottenuto ieri la licenza di società ferroviaria. In quanto tale, diventa la prima compagnia ferroviaria con statuto cooperativo in Francia. Secondo l’ordinanza pubblicata mercoledì sulla Gazzetta Ufficiale, la presente licenza è valida per l’esercizio dei servizi di trasporto passeggeri, trasporto merci e di sola trazione. I servizi di trasporto previsti dal decreto devono iniziare entro il 30 giugno 2023.

