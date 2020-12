Francia: la BEI e la regione dell’Occitania si uniscono per sviluppare la mobilità ad idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 16 DIC – Impegnata nello sviluppo di nuove energie del futuro che non emettano gas a effetto serra, la regione dell’Occitania ha adottato nel 2019 un Piano per l’idrogeno verde dotato di 150 milioni di euro destinati ad accelerare l’implementazione su larga scala di soluzioni di idrogeno nella regione. In occasione dell’inaugurazione della mostra Energaïa, il Presidente della Regione Carole Delga e Ambroise Fayolle, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti, annunciano di aver firmato un contratto di finanziamento di 40 milioni di euro per il finanziamento del progetto Corridor H2, unico in Europa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 16/12/2020 h 12:21 - Riproduzione riservata