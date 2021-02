Francia: il ministro Djebbari vuole rafforzare i treni notturni e ne auspica 10 nuovi entro il 2030

Djebbari sostiene che in Francia, lo sviluppo del TGV ha divorato i treni notturni portando al deterioramento della loro offerta ma oggi, con l’emergere di questioni ecologiche e con la pandemia, il modo in cui viaggiamo sta cambiando e il treno notturno ha tutto per sedurre

Il ministro parla di quattro grandi “corridoi” attorno ai quali è possibile immaginare un’ampia varietà di linee per usi differenti: collegamenti tra aree metropolitane, servizi turistici, ecc. Ma chiarisce che tutto deve ancora essere discusso a livello interministeriale, con il Parlamento e funzionari locali.

“La mia ambizione è di circa dieci treni notturni nel 2030”, ammette Djebbari.