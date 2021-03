Francia: a Keolis contratto per la fornitura di autobus a Thionville

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – Il 17 febbraio 2021, l’autorità di trasporto pubblico urbano di Thionville-Fensch (SMiTU) ha assegnato a Keolis un contratto per la gestione e la manutenzione della sua rete di trasporto pubblico Citéline. Questo contratto di delega di servizio pubblico entrerà in vigore il 1° aprile 2021 per un periodo di quasi cinque anni e si prevede che genererà entrate totali di quasi 90 milioni di euro.

Keolis acquisirà la rete esistente e accompagnerà SMiTU nel lancio di un servizio di trasporto rapido di autobus elettrici (BRT) nel 2026. Keolis mira a far crescere i ricavi commerciali del 12,6% entro il 2025.

Frédéric Baverez, Direttore Esecutivo del Gruppo Keolis Francia, ha dichiarato: “Siamo onorati della fiducia di SMiTU e ci impegniamo a sostenere una nuova fase nello sviluppo della mobilità in questa regione”.

La rete di trasporto pubblico Citéline serve 190.000 abitanti e 35 comuni a Thionville, nella Francia orientale, snodo strategico transfrontaliero situato tra Metz e Lussemburgo. La rete è strutturata intorno a 70 linee: 17 linee principali, 29 linee di alimentazione, 20 linee di trasporto su richiesta in funzione tutto l’anno dal lunedì al sabato, 2 linee che forniscono un servizio domenicale.

Per promuovere il nuovo servizio di trasporto tra i passeggeri, saranno allestiti dei punti “Bus info” nei diversi comuni che compongono l’area urbana.

Il 1 ° aprile 2021 Keolis assumerà la gestione della rete Citéline per conto di SMiTU. Per garantire una transizione senza intoppi, Keolis manterrà tutti i 270 dipendenti della rete, inclusi 200 conducenti, sotto un nuovo team di gestione. Nel 2021 Keolis contribuirà a migliorare la qualità del servizio, in particolare attraverso una migliore informazione ai passeggeri fornita da un nuovo sito web e il lancio di un’app speciale per il trasporto su richiesta e per il trasporto di persone a mobilità ridotta.

Prima della scadenza del contratto, Keolis accompagnerà inoltre SMiTU nel lancio del futuro servizio di autobus Rapid Transit (BRT) completamente elettrico “Citézen” previsto per il 2026. Il servizio includerà un nuovo deposito e un nuovo centro di manutenzione che ospiterà l’intera rete e sarà costruito a Florange entro il 2025. In quanto pietra angolare della politica di mobilità della regione, il progetto migliorerà la qualità della vita degli abitanti.

