Fp Cgil: al via trattativa per Vigili Fuoco, risorse e relazioni sindacali

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – Maggiori risorse, un nuovo sistema di relazioni sindacali, l’elezione delle Rsu, l’introduzione dell’Inail e della previdenza complementare. Sono queste alcune delle rivendicazioni avanzate dalla Funzione Pubblica Cgil in occasione dell’apertura del tavolo per il rinnovo del contratto nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019/2021, alla presenza della ministra della Pa, Fabiana Dadone.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 29/10/2020 h 16:03 - Riproduzione riservata