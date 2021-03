FORUMAutoMotive: ultima tappa con oltre 18.000 contatti raggiunti

(FERPRESS) – Milano, 24 MAR – Nuovo successo di pubblico, sebbene a distanza, per #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. Sono state oltre 18mila (18.246) le persone che, attraverso i diversi profili social Facebook, Twitter e Linkedin, hanno seguito l’evento promosso il 22 marzo scorso dal titolo “Filiera automotive: opportunità, nuovi equilibri e scenari”, che ha visto i rappresentanti delle Associazioni della filiera della mobilità e le principali società di consulenza specializzate su tematiche automotive, confrontarsi su argomenti di stretta attualità per il settore: le prime mosse del nuovo governo, le opportunità connesse al Recovery Plan e il possibile aggancio alla ripresa, il rifinanziamento degli incentivi, la proposta di una transizione “green” razionale e utile al rinnovamento del parco circolante.

