Forum Internazionale Conftrasporto: Catalano (Mims), la transizione avrà tempi più rapidi, non più lunghi. Gli impegni di Cop 26

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – “La transizione energetica e ambientale avrà tempi più rapidi, non più lunghi, rispetto a quanto molti prevedono. E questo per una serie di fattori, tra cui la spinta dell’opinione pubblica e delle popolazioni interessate, e – dall’altro – la gravità del problema ambientale, che già oggi ci consegna una situazione di gravità eccezionale anche se fossimo capaci da domani di risolvere tutti i problemi delle emissioni”. È un accorato grido di allarme quello di Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura tecnica di missione del MIMS, lanciato al 6° Forum internazionale di Conftrasporto, anche per sollecitare l’impegno delle categorie interessate.

“Andiamo – ha sottolineato ancora Catalano- verso l’imposizione di limiti sempre più stringenti: l’impegno dei governi in sede europea o di Cop porterà ben presto al divieto di immatricolare veicoli alimentati esclusivamente con energie ricavati con materie di origine fossile, e alla definizione di un sistema di incentivi e disincentivi destinati a cambiare profondamente gli scenari dei vari settori. Chi scommette sulla durata della situazione attuale di profondo squilibrio energetico e ambientale è destinato a perdere, mentre sarà vincente chi è in grado di intercettare il futuro, anche se – al momento- nessuno possiede o sa quale sarà la “pallottola d’argento”, la soluzione innovativa destinata a prevalere su tutte le altre o l’insieme delle soluzioni che saranno adottate”, ha spiegato il coordinatore della Struttura di programmazione del Ministero.

Catalano ha ricordato le grandi risorse stanziate con il PNRR, il cui utilizzo andrà gestito con la piena collaborazione di tutti i soggetti, avendo presenti gli obiettivi che sono quelli dell’ammodernamento e efficientemente di tutta la supply chain, attribuendo valore al processo della logistica e non inseguendo la logica del prezzo più basso per una funzione essenziale come quello del trasporto. In questa ottica, Catalano si è chiesto se l’industria manifatturiera è pronta ad un salto di livello qualitativo necessario per chiudere l’intero anello di evoluzione dei processi economici e sociali.

