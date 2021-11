Forum Internazionale Conftrasporto: Bellanova, logistica settore centrale, investire su formazione e innovazione

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – “La logistica ha dimostrato durante la pandemia di essere un settore fondamentale perché ha assicurato la sopravvivenza della vita materiale dei cittadini, ed è un settore che deve avere la massima attenzione da parte del governo, anche e soprattutto perché uno dei settori maggiormente nel discorso fondamentale della transizione energetica. I fondi del PNRR forniscono finalmente le risorse necessarie per un salto di qualità nell’efficienza del settore, per conseguire un riequilibrio della distribuzione modale a favore della ferrovia e delle tecnologie di fornitura dell’energia proveniente da fonti sostenibili”.

È quanto ha sostenuto la viceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, intervenendo al 6 Forum internazionale di Conftrasporto.

La viceministra ha illustrato tutti gli interventi di sostegno compiuti dal governo e il lavoro della Commissione Trasporti della Camera per semplificare le norme, facilitare l’efficienza della pubblica amministrazione e introdurre importanti elementi di innovazione. Ha anche sottolineato l’importanza che vengano confermati – fino a farli diventare strutturali- gli incentivi del Ferrobonus e Marebonus, essenziali per favorire l’intermodalita’, ma ha anche sottolineato l’importanza della formazione per sopperire alle carenze di autisti e macchinisti che sono diventati uno dei maggiori problemi del settore.

Per la Bellanova, è giusto criticare le eccessive risorse destinate a misure come il reddito di cittadinanza o la quota 100, invece di investimenti che sarebbero fondamentali per favorire la formazione, ma soprattutto una nuova occupazione, importante in un Paese che ha alti livelli di disoccupazione soprattutto al Sud. La viceministra ha concluso annunciando una serie di confronti con i rappresentanti delle categorie dell’autotrasporto e della logistica, anche per risolvere alcune delle problematiche sottoposte dal presidente di Conftrasporto, Paolo Ugge’.

Pubblicato da AD il: 10/11/2021 h 11:58 - Riproduzione riservata