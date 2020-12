Nasce l’Associazione FerCargo Formazione per supportare la formazione ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – I principali centri di formazione ferroviaria italiani hanno deciso di riunirsi in Associazione con l’obiettivo di rappresentare un’unica voce nel dialogo con le Istituzioni facendosi sostenitori di politiche destinate al supporto della formazione ferroviaria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it