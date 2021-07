Formazione marittima: nuovo accordo fra il centro C.M.A. e l’Università di Genova

(FERPRESS) – Genova, 22 LUG – Prende sempre più forma il polo regionale di formazione in ambito marittimo. Un nuovo accordo quadro siglato fra il centro di formazione C.M.A. Sistemi antincendio srl – divisione Maritime training di Genova e l’Università connota sempre più la città come un punto di riferimento per i professionisti del mare, con un forte attenzione agli aspetti ambientali e tecnologici.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/7/2021 h 13:31 - Riproduzione riservata